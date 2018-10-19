Парубий подписал постановление о санкциях в отношении телеканалов "112.Украина" и NewsOne

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект постановления №9157 об обращении парламента к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne".

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий проект постановления, поддержанный парламентариями 4 октября, был подписан спикером в пятницу, 19 октября.

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" (проект №9157).

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина