Петиция по телеканалам "112 Украина" и "NewsOne" собрала рекордное количество голосов

Петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" на сайте Верховной Рады досрочно набрала достаточное количество подписей и будет передана на рассмотрение профильного комитета парламента, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Что касается петиции: да, петиция, которая касается информационной безопасности, набрала на сегодняшний день рекордное количество голосов… Согласно нашему законодательству, после того, как петиция набрала необходимое количество голосов, я дал поручение на согласительном совете комитету, чтобы он подготовил предложения, которые могут стать или проектом постановления, или проектом закона, после того, как эти предложения будут готовы, я тоже их неотложно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - сообщил А.Парубий на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что вопрос информационной безопасности Украины является не менее важным, чем вопрос безопасности военной. А.Парубий отметил, что часть информационного пространства Украины используется Российской Федерацией.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, электронная петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" с 20 сентября по состоянию на 1 октября набрала более 25 тыс голосов, при том, что дата завершения сбора подписей – 20 декабря. Статус петиции в настоящее время указан: "на рассмотрении (с 1 октября 2018 года)".

В тексте петиции отмечается, что в эфирах этих телеканалов "все чаще находят пристанище политические деятели, которые, почти не прячась, при полном попустительстве ведущих, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев". "Народные депутаты Украины должны выступить в качестве единого фронта и обрубить врагу все возможности вкладывать в головы украинцев вражескую пропаганду, чтобы уберечь нашу землю, наш народ и самих себя… Требуем принятия всех необходимых мер в пределах полномочий и в рамках действующего законодательства, чтобы в кратчайший срок прекратить лицензионную деятельность телеканалов "112 Украина" и NewsOne", - говорится в документе.