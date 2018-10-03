Утром в среду, 3 октября, произошел сбой в работе популярной социальной сети Instagram. Пользователи во многих странах мира не смогли обновить ленту фотографий.

В данный момент причина возникновения проблем в столь популярной соцсети остается неизвестной.

Отметим, что в основном сбой ощутили жители стран Евросоюза (Нидерланды, Италия, Франция), а также Украины и России. Позже стало известно о проблемах в США и Австралии. Стоит подчеркнуть, что по последним данным в Instagram зарегистрированы более 1,1 млрд человек. Фактически, каждый седьмой житель планеты имеет аккаунт в этой социальной сети.

В мобильной версии соцсеть просто не обновляется, а если открывать главную страничку Instagram с компьютера, то она попросту не загружается.