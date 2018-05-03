"Репортеры без границ" заявили об увеличении случаев агрессии в отношении журналистов в Украине впервые с 2015

В Украине в І квартале 2018 года произошло 37 случаев агрессии в отношении журналистов, что на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года, заявляет исполнительный директор общественной организации "Институт массовой информации" - представительства в Украине международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк.

"Зв первый квартал 2018 года мы впервые с 2015 года зафиксировали рост физической агрессии против журналистов. За первый квартал произошло 37 нападений (на журналистов - ИФ). Под нападением я имею в виду препятствие для работы и избиения – я не говорю об угрозах. Для сравнения в прошлом году за первый квартал было 17 (случаев – ИФ.)", - рассказала О.Романюк в ходе круглого стола, посвященного Всемирному дню свободы прессы, в четверг в Киеве.

Она отметила, что больше всего нападений на журналистов совершили частные лица - участники акций – 26 случаев, представители местных властей и правоохранительных органов – 8 случаев, представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) – три случая.