Российские пользователи 22 и 23 апреля сообщают о проблемах с доступом к YouTube. Это следует из материалов сайта Downdetector, который отслеживает перебои в работе различных интернет-сервисов.

Как отмечает "Сноб", YouTube перестал открываться в Центральной России, на юге РФ, а также на Урале, в Поволжье и ряде регионов Сибири.

Также проблемы с доступом к видеохостингу наблюдаются в Москве и Санкт- Петербурге.

16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к Telegram на территории России. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Владелец Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".