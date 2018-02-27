Руководитель "Украинской правды" Притула требует расследовать убийство журналиста Шеремета как теракт

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула обратилась с заявлением к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, в котором указывает на целесообразность расследования убийства журналиста Павла Шеремета как теракта.

В обнародованном на сайте "Украинская правда" заявлении от 27 февраля речь идет о том, что рассчитывали не только убить П.Шеремета, но и получить психологический эффект от совершенного теракта в многолюдном месте в виде паники и сомнений в собственной безопасности.

"Очевидной целью террористов является запугивание журналистов, поскольку Павел был известным в Украине, Беларуси и России журналистом. Его критика власти в Беларуси стала причиной лишения гражданства Беларуси. В Украине Шеремет делал остросюжетные репортажи для "Украинской правды" и "Радио Вести", - говорится в заявлении.

А.Притула указала, что досудебное расследование по факту умышленного убийства П.Шеремета за 20 месяцев следствия не дали.

Она просит Ю.Луценко безотлагательно внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч. 3 ст. 258 УК (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека). Кроме того, А.Притула просит признать ее потерпевшей в уголовном производстве.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" А.Притулы, в которой находился журналист П.Шеремет, он погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи считали приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Прокуратура квалифицировала убийство П.Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 п. 5 ст. 115 УК Украины).

По состоянию на конец 2017 года прогресса в расследовании не наблюдалось.