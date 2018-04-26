С 25 мая нельзя будет узнать, кто владелец домена в зоне .UA

Изменения соответствуют мировой практике и рекомендациям ICANN и вызваны требованиями нового европейского законодательства.

Реестр домена верхнего уровня .UA c 25 мая не будет выдавать информацию о регистранте доменного имени в выдаче сервиса Whois. Также будет исключена информация об административном и техническом контактах.

Об этом сообщил в среду 25 апреля на доменной секции конференции #iForum2018 руководитель технического департамента Хостмастер Тарас Гейченко.

Компания Хостмастер является техническим администратором домена украинского домена .UA.

По его словам, изменения соответствуют мировой практике и рекомендациям ICANN и вызваны требованиями нового европейского законодательства в сфере защиты персональных данных (GDPR), которое вступает в силу 25 мая.

Тарас Гейченко также сообщил, что регистранты на специальной страничке официального сайта компании (www.hostmaster.ua) смогут проверить, какие персональные данные, полученные от регистратора, хранятся в компании "Хостмастер", и в каких доменных именах эта информация используется. В настоящий момент эта страничка находится в разработке.