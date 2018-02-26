Samsung представила новые смартфоны - Galaxy S9 и S9+

Южнокорейская компания Samsung представила свои флагманские смартфоны - Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Об этом сообщает РБК.

Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн, переднюю панель почти полностью занимает экран.

Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель - 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены восьмиядерным процессором Exynos 9810 собственной разработки Samsung.

S9 оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. S9+ имеет двойную камеру, основной объектив которой имеет 12-мегапиксельный сенсор. Фронтальные камеры обоих устройств оснащены 8-мегапиксельным сенсором. Продвинутая модель также имеет более емкую батарею 3500 мАч, младшая модель - 3000 мАч. На оба смартфона установлена последняя версия операционной системы Android 8.0.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмоджи - селфимоджи. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде эмоджи, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung

Эта функция стала ответом Apple, которая в прошлом году представила похожую опцию Animoji вместе с последними версиями iPhone.

Другой новой функцией новых смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду.