СБУ заблокировала более 30 террористических сайтов

Служба безопасности Украины обнаружила более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне, на которых пропагандировались идеи международного терроризма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "В результате совместных действий был заблокирован тридцать один сайт, на которых пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине," - говорится в сообщении. Как отмечается, незаконно зарегистрированные веб-ресурсы администрировались из других стран. Деятельность подобных сайтов происходит с нарушением действующего законодательства Украины. Напомним, как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила российского производителя одежды Gloria Jeans в финансировании терроризма. По данным следствия, изготовленный на оккупированной территории Луганской области товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей Украине. А компания платила "налоги" самопровозглашенной "Луганской народной республике", которые шли на финансирование незаконных вооруженных формирований.

