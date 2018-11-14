Шредер попал в базу "Миротворец": Берлин осуждает работу этого сайта

МИД Германии призвал Киев закрыть сайт "Миротворец", где размещаются данные антиукраинских политиков и деятелей

Об этом в среду, 14 ноября, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ, передает "ДС" со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы осуждаем этот список. Мы ранее уже четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали, чтобы украинское правительство приняло меры для закрытия работы этого сайта", - заявила спикер.

В министерстве также отметили, что Киев объясняет дальнейшую работу сайта тем, что он размещен на зарубежном сервере.

Жена Шредера заявила, что обеспокоена сообщениями о внесении ее мужа в перечень "Миротворца" и в Южной Корее, откуда она происходит, не понимают "подобных нападений на демократического политика, особенно на бывшего федерального канцлера".

Напомним, 8 ноября бывший канцлер Германии, а ныне глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер попал в базу данных сайта "Миротворец".

Экс-канцлеру вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляцию общественно значимой информацией и антиукраинскую пропаганду. По материалам DsNews