Систему противодействия антиукраинскому вещанию со временем запустят вдоль всей украино-российской границы и на юге страны - Турчинов

Технологическая система противодействия антиукраинскому вещанию со временем будет запущена вдоль всей украино-российской границы и на юге Украины, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов

"Мы будем предлагать разместить вдоль украино-российской границы соответствующую технологическую систему, для того чтобы российская пропагандистская агрессивная информационная война не могла преодолеть наши информационные границы", - заявил А.Турчинов на заседании военного кабинета в четверг в Киеве.

Секретарь СНБО отметил, что эта технология будет применена вдоль всей украино-российской границы после того, как она будет опробована в Донецкой и Луганской областях.

"Очень важно, что сейчас мы обрабатываем эту технологию. Пока что в Донецкой и Луганской областях, а потом мы ее распространим вдоль всей украино-российской границы, а также на юге нашего государства", - отметил А.Турчинов.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко обратил внимание секретаря СНБО на то, что система противодействия антиукраинскому вещанию должна быть размещена не только вдоль украинско-российской границы, но и вдоль украино-молдавской границы на приднестровском участке.

"Там тоже есть возможность организации информационных диверсий в Одесской области… Стабильной и спокойствие в Одесской области является для нас также приоритетным заданием", - отметил президент.