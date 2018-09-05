Скандальный стартап Theranos прекратил существование из-за обвинений в мошенничестве

Американский стартап Theranos, обещавший услуги точного и надежного анализа крови, объявил о ликвидации и возврате остатка денежных средств кредиторам, пишет газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой оказалось письмо Theranos инвесторам.

Три месяца назад правоохранительные органы США предъявили обвинения в обмане инвесторов, пациентов и врачей основателю и бывшей CEO Theranos Элизабет Холмс и бывшему операционному директору и главе совета директоров компании Рамешу Балвани.

Theranos утверждала, что благодаря разработанному ее экспертами инновационному методу достаточно всего нескольких капель крови для точного и недорогого анализа.

Э.Холмс и Р.Балвани приводили заведомо ложные факты в презентациях для инвесторов и релизах для прессы, а также при демонстрации продуктов компании. Theranos пыталась таким образом убедить инвесторов в революционности ее ключевого продукта - портативного анализатора крови - за счет его способности проводить весь спектр анализов по капле крови из пальца.

Стартап привлек около $700 млн, и на пике оценивался в $9 млрд. В число его инвесторов входили аптечная группа Walgreens, медиамагнат Руперт Мёрдок и соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Членами совета директоров компании были два бывших главы Госдепа - Генри Киссинджер и Джордж Шульц, нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис и другие известные люди.

Однако в 2015 году стало известно, что разработанные компанией анализаторы не дают надежных результатов, способны проводить лишь небольшое число анализов, а компания проводит основную часть демонстрационных тестов на оборудовании, закупленном у сторонних поставщиков.

Дело экс-руководителей Theranos еще не завершено. Если суд вынесен обвинительный приговор, 34-летняя Э.Холмс и 53-летний Р.Балвани могут получить до 20 лет тюрьмы, штрафы размером до $250 тыс.

Ранее иск против них по обвинениям в мошенничестве подала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Э.Холмс в рамках урегулирования претензий SEC уже согласилась выплатить штраф в размере $500 млн, Р.Балвани продолжает их оспаривать.