СМИ сообщили об утечке данных 3 млн пользователей Facebook

Исследователи Кембриджского университета собрали и выложили в открытый доступ персональные данные 3 млн пользователей Facebook

Личные данные более 3 млн пользователей Facebook, которые проходили при помощи социальной сети тесты приложения myPersonality, оказались в свободном доступе. Об этом пишет издание New Scientist.

В расследовании отмечается, что результаты психологических тестов myPersonality использовали академики университета Кембриджа, которые потом хранили эти данные на сайте с "недостаточными мерами предосторожности" в течение четырех лет.

Программа также собирала информацию о статусах 22 млн пользователей Facebook и демографические данные 4 млн пользователей. Она предупреждала клиентов, что может использовать информацию "анонимным способом", но не предприняла достаточно мер предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей, отмечает издание.

Facebook на прошлой неделе удалил myPersonality со своей платформы и заявила, что ведет в отношении приложения проверку из-за возможного нарушения правил соцсети. Великобритания начала собственное расследование.

Напомним, ранее выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала личные данные 50 млн пользователей Facebook для таргетирования политической рекламы.

2 мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы.