Американская частная космическая компания SpaceX отложила пуск ракеты- носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.

Об этом говорится в сообщении компании в twitter.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX со спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта.

Standing down today due to a standard ground system auto abort at T-1 min. Rocket and payload are in good health-teams are working towards tomorrow's backup launch opportunity at 4:14 p.m. EDT, or 20:14 UTC.

- SpaceX (@SpaceX) 10 мая 2018 г.

"Отбой сегодня из-за автоматической остановки наземной системы за 1 мин. до запуска. Ракета и груз находятся в хорошем состоянии, а команды работают над возможностью завтрашнего резервного запуска в 4:14 вечера", - сообщили в SpaceX.

Запуск спутника Bangabandhu-1 для правительства Бангладеш станет первым, осуществленным ракетой Falcon 9 Block 5, финальной модификацией ракеты многоразового использования. Ее ступень разработана таким образом, чтобы ее можно было использовать 10 и более раз без серьезного технического обслуживания.

После отделения ступени SpaceX попытается посадить ее на плавучую платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" в Атлантическом океане.

Напомним, Федеральная комиссия по связи США компании SpaceX дала разрешение на разворачивание системы глобального спутникового интернета Starlink.