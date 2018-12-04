SpaceX запустила в космос 64 спутника и установила рекорд
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 64 спутниками и таким образом установила собственный рекорд по количеству успешных миссий в год.
С помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX доставила на орбиту 64 спутника и тем самым установила собственный рекорд по количеству запусков ракет в год, сообщила компания в Twitter.
Запуск Falcon 9 стал 19 успешной миссией SpaceX в год.
Ее неоднократно откладывали из-за проверки ракеты и проблемы с погодой.
Кроме того, компания впервые смогла запустить в космос ракету с ускорителем, который использовался дважды.
Несмотря на установленный рекорд, компания не собирается останавливать дальнейшие запуски в 2018 году.
К слову, основатель SpaceX Илон Маск планирует начать испытания нового космического корабля в конце 2019 года. По материалам ICTV Факти