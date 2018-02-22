Американская частная компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9 с собственными тестовыми интернет-спутниками и испанским радаром PAZ. Онлайн трансляцию запуска показывают на сайте компании.

SpaceX отложила запуск испанского спутника PAZ, перенеся его на 21 февраля 2018 года, из-за финальной проверки обтекателя. Отметим, что новая попытка запуска состоялась с площадки 4 East (SLC-4E) базы Ванденберг в Калифорнии. Отделение спутника от ракеты-носителя Falcon 9 состоялось примерно на 11-й минуте после запуска, после чего аппарат вышел на низкую орбиту. Ранее в SpaceX также сообщили, что не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.

