Разведывательное сообщество США заявило, что за 2015-2017 годы в соцсетях американцам показали не менее 3,5 тысяч агитационных рекламных объявлений РФ

На сайте членов-демократов из комитета по разведке Палаты представителей США выложили расследование по делу о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы 2016 года, на которых был избран Дональд Трамп, проиллюстрировав текст примерами проплаченных фабрикой троллей РФ постов в Facebook.

Проведенная российскими спецслужбами кампания в соцсетях была направлена на создание социальной напряженности в США, расовый раскол, разжигание различных волнений и протестов. Такие посты, утверждают в разведке, создавались с одной целью: помочь победить Трампу, которого власти Кремля считали "полезным" для РФ, и снизить рейтинги его противницы Хиллари Клинтон.

К комитете говорят, что злоумышленники купили показы по меньшей мере 3519 рекламных объявлений, которые в итоге увидели более 11,4 млн американцев.

Также российская фабрика троллей создала минимум 470 фейковых Facebook- страниц, через которые распространила около 80 тысяч единиц контента; его посмотрело не менее 126 млн граждан США.

Примеры "вбросов" троллей и манипуляторов из РФ для влияния через соцсети на общественно-политическую ситуацию в США доступны здесь.

По данным различных разведок Запада, "ольгинские тролли" находятся в Санкт- Петербурге по улице Савушкина, 55.

16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и 3 организации из РФ во вмешательстве в президентские выборы: почти все они связаны с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.