США понимают действия Украины в отношении киевской редакции "РИА Новости"

Соединенные Штаты понимают, что обыски в редакции "РИА Новости Украина" связаны с защитой от антиукраинской пропаганды, но призывают украинские власти действовать строго в рамках закона. Об этом заявила на брифинге представитель Госдепа США Хизер Нойерт. "Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена интенсивной пропагандой. Когда мы разговариваем с большим количеством наших зарубежных союзников и партнеров, они, безусловно, стали жертвой и понимают влияние и охват российской пропаганды. Поэтому мы понимаем опасения Украины по этому поводу", - заявила Нойерт. Она добавила, что в то же время такие действия властей, как обыски и задержания - очень серьезные и крайне важно осуществлять их в соответствии с законом. "Аресты журналистов или обыски в средствах массовой информации, если это делается, должны выполняться в соответствии с законом. Это то, что включает в себя международные нормы по правам человека. Мы серьезно относимся к этим действиям", - сказала Нойерт. Напомним, утром во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины провела обыски в киевском офисе агентства "РИА Новости Украина" и задержала руководителя агентства Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили у Вышинского паспорт гражданина Российской Федерации.

