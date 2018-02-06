Суд дал разрешение на задержание Гужвы в Австрии

Суд выдал разрешение на задержание главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который скрывается в Австрии. Об этом Гужва сообщил в своем Facebook. "Вчера суд постановил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск)", - сообщил Гужва.

Генпрокуратура намерена объявить Гужву в международный розыск. При этом генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что ни о каких политических преследованиях речь не идет. "Ни о каких политических преследованиях речь не идет. Речь идет об экономических преступлениях и уголовном преступлении в виде вымогательства", - подчеркнул он. В конце января Гужва попросил политическое убежище в Австрии и вскоре покинул территорию Украины. Свой отъезд он пояснил угрозами физической расправы и убийства. Он также утверждает, что на него неоднократно совершались покушения, в частности, сторонниками организации С14.

