Суд Киева отказался заочно арестовывать Гужву

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения в отношении главного редактора издания "Страна.uа" с залога на содержание под стражей.

Как отмечается, сегодня, 3 октября, Шевченковский райсуд Киева рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Гужвы. Сообщается, что дело рассматривалось при отсутствии Гужвы.

"По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении по следующим основаниям. Поскольку ч.6 ст.193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных ст.177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Гужва заявлял, что власти Австрии предоставила ему убежище.

Отметим, летом 2017 года в ходе обысков СБУ обнаружила у Гужвы секретные данные Министерства обороны Украины. В частности, в ходе обысков в редакции правоохранители изъяли флешку, на которой находятся электронные документы, со сведениями, которые могут быть государственной тайной.

В сентябре 2017 года Гужва заявил, что следствие по его делу закончено