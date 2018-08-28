Telegram обновил политику конфиденциальности

Telegram готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда, сообщил мессенджер на своем сайте.

"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих пор такого не случалось", - говорится в сообщении.

"Если это случится, мы включим это (прецедент раскрытия данных властям) в полугодовой отчет, доступный по ссылке: https://t.me/transparency" - отмечается в сообщении.