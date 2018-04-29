Мессенджер компании Telegram возобновил работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей в ряде стран Европы и Ближнего Востока. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter. "Наш еврокластер наконец-то подключен к электроснабжению. Все инженеры работают, чтобы восстановить оборудование после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошел в результате отключения электропитания в районе Амстердама. В ночь на 29 апреля о проблемах с Telegram начали сообщать пользователи из Украины, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Испании и ряда других стран. Основатель компании Павел Дуров предупреждал, что пользователи в Европе в течение нескольких часов могут испытывать сложности из-за перегрева серверов.

