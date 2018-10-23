Телереклама подорожала на 30%, наружная – до 50%

Стоимость телерекламы выросла 30% в годовом эквиваленте, стоимость наружной - на 40-50%, сообщили игроки и участники рекламного рыка.

По словам ведущего менеджера маркетинговых коммуникаций департамента коммерции и маркетинга МХП Сергея Кости, цены на телерекламу в годовом эквиваленте выросли на 35%, на внешнюю рекламу – на 30-40%. При этом цены на рекламу в интернете выросли не более чем на 35%.

"Мы уходим от классических инструментов. Будем искать альтернативные решения для эффективного использования медиабюджета без потери контакта с потребителем", - подчеркнул он.

В то же время, по словам С.Кости, на предприятии не ощущают изменений рекламного рынка в преддверии грядущих выборов помимо стандартного сокращения рекламных слотов.

В свою очередь коммерческий директор медиагруппы "1+1 медиа" Валерий Вареница отметил, группа пока не объявила цены на рекламу на 2019 год, хотя в прошлые годы в это время условия уже озвучивались.

"Для себя мы допускаем инфляцию 25–40% в зависимости от рекламодателя. Что касается цены на рекламу, то повышение очевидно. Аргументом для этого является нынешний спрос ‒ солд-аут слотов холдинга у нас уже пятый месяц порядком 100%", - подчеркнул он.

Как сообщили в пресс-службе провайдера "Воля", ожидания по инфляции рынка ТВ-рекламы в целом выше индекса инфляции этого года, однако точная цифра не заявлена.

"По нашим данным, цены на ТВ-рекламу в этом году выросли на 30% в среднем по рынку. Кроме этого, на ценовую политику площадок влияет соотношение спроса-предложения. Например, традиционно в период с сентября и до конца года спрос превышает предложение, что также значительно влияет на стоимость", - заявил и.о. генерального директора AB InBev Efes в Украине Денис Хренов.

Помимо роста цен на телерекламу он также отмечает устойчивую тенденцию роста стоимости наружной рекламы – на 45-50% в текущем году, в основном за счет сокращения рекламной площади в городах после утверждения городскими советами концепции развития наружной рекламы.

В интернет-рекламе, по данным Efes, инфляция в среднем достигает 50% для видео форматов и 25% - для остальных форматов.

"На сегодня весомую долю рекламных площадей заполняет контент, созданный в результате предвыборных кампаний. Но, по нашему мнению, значительного влияния на рекламный рынок бизнес-организаций эти обстоятельства пока не оказывают", - подчеркивает Д.Хренов.

Он также отметил, что с начала следующего года ситуация может несколько измениться, но на данный момент сложно однозначно спрогнозировать, насколько критично она отобразится на возможностях для коммерческих рекламодателей.