Американский журнал Time назвал топ-100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг был опубликован на сайте издания.

Перечень разделе на несколько категорий: "новаторы", "лидеры", "художники", "иконы" и другие.

Так, в категорию "Лидеры" попали президент США Дональд Трамп, премьер- министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Франции Эммануэль Макрон, а также принц Гарри и Меган Маркл.

Самыми влиятельными людьми в сфере искусства стали актрисы Николь Кидман, Галь Гадот, актеры Хью Джекман и Милли Бобби Браун, режиссеры Гильермо дель Торо и Гретта Гервиг, телеведущий Джимми Киммел и другие.

В категории "Иконы" представлены Дженифер Лопес, Рианна, Кеша и экс- сотрудник компании Cambridge Analytica Кристофер Вайли.

Среди "Новаторов" - комедийная актриса Тиффани Хеддиш, группа студентов, которые пережили стрельбу и выступают за контроль оружия, рэп-певица Cardi B, олимпийская чемпионка, сноубордистка Хлои Ким и другие.

К "Титанам" издание отнесло теннисиста Роджера Федерера, телеведущую Опру Уинфри, изобретателя Илона Маска и других.

Кстати, дочь Гонгадзе вошла в топ-100 студентов Великобритании.

Организаторы конкурса The Tab Future 100, который проходит под эгидой компании J. P. Morgan, отобрали 100 выдающихся студенток из 25 университетов по всей Британии. После голосования из топ-100 определят одного победителя, который получит титул лучшего.