Туск призвал ЕС повышать стойкость к киберугрозам после хакерской атаки на ОЗХО

Европейскому союзу на фоне недавней хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) необходимо укреплять стойкость и решимость в вопросах кибербезопасности, говорится в тексте приглашения председателя Европейского Совета Дональда Туска на встречу лидеров ЕС 17-18 октября.

"В вопросе внутренней безопасности мы должны укреплять нашу стойкость и решимость, особенно когда речь идет о кибербезопасности", - говорится в письме, направленном членам Совета.

"Недавняя кибератака на ОЗХО в Гааге показывает, что мы сталкиваемся с изменяющимися угрозами", - отмечает Д.Туск.

В начале октября власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать системы американских и международных организаций и спортивных федераций.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.