ТВ остается основным источником информации для 2/3 украинцев, Интернет – для каждого второго - опрос

Основным источником информации для двух третей украинцев остается общенациональное телевидение, для каждого второго - Интернет, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу результатам социсследования, 75,7% опрошенных предпочитают получать информацию о событиях в Украине и мире путем просмотра общенациональных телеканалов, 49,7% респондентов – из сети Интернет.

При этом почти для каждого третьего украинца (29,5%) источником информации являются друзья, коллеги, родственники, соседи.

Получают информацию слушивая FM-радиостанции 10,4% украинцев ,а из журналов и газет - 10,3%.

Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года методом "face-to-face" по месту постоянного проживания респондентов. Опрос был проведен на подконтрольных властям Украины территориях. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и типу поселения. В ходе социсследования было опрошено 10тыс. 5 респондентов.