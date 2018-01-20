Twitter заподозрил еще тысячу аккаунтов в публикации "российской пропаганды"

Администрация социальной сети Twitter в пятницу заявила, что обнаружила еще больше тысячи аккаунтов, публиковавших "российскую пропаганду" во время президентской кампании в США, сказано в официальном заявлении компании.

Twitter сообщает, что было найдено и заблокировано 1062 учетных записи, якобы связанных с российским Агентством интернет-исследований (известным так же как "фабрика троллей" в Петербурге). Всего в рамках поиска "российского следа" было обнаружено 3,8 тысяч аккаунтов, связанных с этим агентством. В общей сложности за иследуемый период (10 недель перед 8 ноября 2016 года) они разметили почти 176 тысяч твитов. При этом лишь 8,4% из них непосредственно затрагивали тему выборов.

Всего же, по мнению Twitter, пропагандой в интересах России во время предвыборной кампании занималось больше 50 тысяч аккаунтов.

Администрация соцсети также оповестит 677, 775 тысяч американских пользователей о том, что они были подписаны на такие аккаунты, а также ставили лайки и репосты под их твитами.

При этом увидеть содержимое постов никто из пользователей больше не сможет.