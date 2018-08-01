У абитуриентов трудности с доступом в электронную систему с информацией о поступивших в вузы на бюджет

Абитуриенты испытывают трудности с доступом к списку рекомендованных к зачислению в высшие учебные заведения на обучение за средства государственного бюджета.

В настоящее время не доступен сайт vstup.osvita.ua с информацией для абитуриентов вузов и рейтинговыми списками, сложно также войти в личные электронные кабинеты.

Некоторые абитуриенты оставляют свои жалобы о проблеме с доступом в электронный кабинет на странице Министерства образования и науки Украины в соцсети Facebook.

Согласно правилам поступления в вузы в 2018 году, 1 августа до 12:00 должны быть обнародованы рейтинговые списки рекомендованных к зачислению на бюджет. Соответствующая информация должна появиться в личных кабинетах поступающих.

В Министерстве образования признают трудности с доступом к системе и объясняют это большим наплывом желающих войти в систему, чтобы увидеть результаты поступления.

"Списки уже обнародованы. Однако действительно могут быть определенные технические задержки в связи с тем, что сейчас большая нагрузка на сайт. И есть незначительные задержки с тем, чтобы зайти в свой электронный кабинет. Это не повод для паники или какой-то "зрады". Просто нужно подождать некоторый промежуток времени, после чего посмотреть"