У Минэнергоугля есть 10 часов для оплаты 0,1 биткоина

Хакеры взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и требуют 0,1 биткоина (Bitcoin) для разблокировки данных. Об этом свидетельствует инфомрация на сайте ведомства. "Ваш сайт зашифрован. Многие из ваших .php, .css, .js и других файлов больше не доступны, потому что они зашифрованы. Возможно, вы заняты поиском способа восстановить свои файлы, но не тратьте свое время. Никто не может дешифровать ваши файлы без нашей специальной службы дешифрования", - говорится в сообщении. Кроме того, в сообщении взломщиков указано, что для безопасной дешифровки всех файлов ведомство должно заплатить 0,1 биткойна (23 тыс. гривен).

Из-за взлома сайта Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в ведомстве создана рабочая группа для анализа технических причин происшествия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook. "Работа официального сайта Минэнергоугля www.mev.gov.ua временно остановлена в связи с вмешательством третьих лиц в его работу. Создана рабочая группа и привлечены специалисты IT-безопасности, которые оперативно проводят анализ технических причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что на сайте содержится лишь публичная информация.

Кроме того, отмечается, что сейчас энергосистема Украины работает в привычном режиме, а по результатам анализа, проведенного рабочей группой будут сделаны выводы, в частности относительно мер по усилению кибер-безопасности.

