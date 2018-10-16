Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны РФ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны Российской Федерации.

Климкин отметил, что 6 тысяч случаев - это масштабные кибератаки, о которых правительству известно.

"Речь не идет только об избирательной инфраструктуре, или критической, или банковской. Например, в среднем раз в неделю инфраструктура нашего министерства паддается масштабным кибернападениям. Атаки могут быть различными, но они происходят с определенной регулярностью", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам председателя парламента Андрея Парубия, ключевым вопросом повестки дня Верховной рады Украины в четверг будет принятие бюджетной резолюции, а также рассмотрение вопросов в сфере кибербезопасности.

Кроме того, Парубий не исключает, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в Украине.

"Учитывая, что РФ как один из важных элементов использует вмешательство в выборы, без сомнения, будет попытка вмешательства в выборы в Украине", - заявлял Парубий.