Украинцы за новогодние праздники использовали в 2 раза больше мобильного трафика

Абоненты тройки крупнейших украинских мобильных операторов на Новый год, Католическое и Православное Рождество использовали в два раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в публичных материалах компаний.

Согласно сообщению "Киевстара", на Новый год и Рождество в 2018 году абоненты использовали в два раза больше интернет-трафика и на 10% меньше звонков. За два праздничных дня – 31 декабря и 1 января – объем передачи данных в сети достиг 1177 ТБ, что на 147% больше, чем в прошлом году.

"Традиционно, наибольшая нагрузка на сеть наблюдалась в первые 30 минут 2018 года. Всего 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года абоненты совершили более 434 млн звонков, использовав 1,2 млрд минут, отправили 33 млн поздравительных SMS и 355 тыс. MMS. В аналогичный период прошлого года звонков было 487 млн, 43 млн SMS и 477 тыс. MMS. Все системы и сервисы "Киевстар", как обычно, работали стабильно", - отмечается в тексте сообщения.

Суммарный объем дата-трафика, использованного абонентами в мобильной сети "Киевстар" на Новый год и Рождество 2018 года, достиг 2,4 тыс. ТБ (почти 200 лет просмотра видео в HD-качестве).

В компании "Vodafone-Украина" заявили, что за период новогодних праздников (включая оба Рождества) абоненты компании осуществили более 1,1 млрд звонков, отправили 41 млн SMS, а также использовали более 3 тыс. ТБ трафика.

"Из года в год тенденция показывает, что в зимние праздники клиенты отдают предпочтение интернет-поздравлениям. В то же время количество поздравлений с помощью звонков и SMS постепенно уменьшается - на 5% и 25% соответственно по сравнению с 2017 годом. Анализируя активность клиентов в Новый 2018 год и два Рождества эксперты "Vodafone-Украина" заметили интересный факт - днем украинцы звонили и отправляли SMS, а вечером пользовались мобильным интернетом. Пик интернет-поздравлений пришелся в период с 19:00 до 22:00. Рекордсменами по загрузке трафика оказались жители Киева в Католическое Рождество и жители Днепропетровской области в Новый год и Православное Рождество", - отмечается в сообщении компании

"За четыре праздничных дня (31 декабря, 1, 6, 7 января) 3G+ интернет-трафик в сети lifecell составил 1140 Тбайт, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в пресс-службе компании.

В компании также подчеркнули, что новогодняя статистика lifecell полностью соответствует общемировой тенденции перехода голосового трафика в цифровой – абоненты в основном пользовались мессенджерами и отправляли аудио- и видео-поздравления с помощью мобильного интернета. Количество голосовых звонков в праздничные дни в сети оператора уменьшилось, в среднем, на 9% по сравнению с прошлым годом.

Каждый год команда lifecell традиционно проводит подготовку сети к увеличению нагрузки во время праздников, повышая ее емкость. В этом году наиболее активно праздничными новогодними и рождественскими пожеланиями абоненты lifecell обменивались с помощью мобильного интернета, что вполне закономерно, ведь оператор является лидером по географическому покрытию 3G и по показателю смартфонизации сети (67%), а потребление мобильного интернета в сети оператора стабильно растет.

Так, общий 3G+ дата-трафик за новогодние и рождественские праздники достиг 1140 Тбайт, что, почти, вдвое больше показателей прошлого года. Накануне Нового года, 31 декабря 2017 года, абоненты lifecell получили и передали 270 Тбайт поздравлений, что на 100% больше, чем в последний день 2016 года. В первый день 2018 года было передано 297 Тбайт данных, что превышает прошлогодний показатель на 96%, и 7 января – более 288 Тбайт, что больше на 95%, чем в прошлом году.

Пик нагрузки новогодних поздравлений в сети lifecell пришелся на 22:00 31 декабря и на 1:00 1 января. Услугами 3G-связи оператора в этот период воспользовались в среднем 2,7 млн абонентов.