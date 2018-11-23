Украинский хакер взломал тысячи компьютеров в 50 странах мира

Киберполиция разоблачила хакера со Львовщины, который с помощью вирусного программного обеспечения "заразил" почти две тысячи компьютеров в 50 странах мира.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, вирус помогал получать удаленный доступ к компьютерам.

"В частности - возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять приложения, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео с встроенных или внешних камер", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в полиции, вирус DarkComet имеет мониторинг нажатых клавиш, монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял злоумышленнику возможность удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует соединение с управляющей машиной. В ходе обысков полицейские изъяли зараженный ноутбук и компьютер. По материалам УкропNews.com