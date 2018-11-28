Укрзализныця" временно запретит возвращать билеты через интернет

Укрзализныця" временно вводит ограничительные меры по приобретению и возврату проездных документов, чтобы не допустить спекуляций с билетами и избежать искусственного дефицита в период праздников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, с 15 декабря по 15 января будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок.

"Как показывает анализ, проведенный специалистами "Укрзализныци", значительное количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда", - говорится в сообщении.

"Это свидетельствует о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того, чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожную кассу", - заявили в компании.

Также, сообщили в пресс-службе, будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.

Напомним, что такие ограничительные меры уже вводились в прошлом году