В Google объяснили, почему при запросе "идиот" появляется фото Трампа

Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса "идиот" поисковик показывает фотографии президента США Дональда Трампа.

Вопрос об этом Пичаи задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен, пишет "Медуза".

"Если набрать слово "идиот" [в разделе "Картинки"], появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?" - спросила она.

Пичаи пояснил, что выдаваемые Google результаты автоматически ранжируются более чем по двум сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность. "Исходя из этого, мы пытаемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса", - сказал Пичаи.

Он отверг обвинения в политической предвзятости компании Google и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

По материалам УНИАН.