В Ивано-Франковской области запретили песни и фильмы на русском языке

Ивано-Франковский областной совет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Как передает УНИАН, соответствующее решение сегодня на сессии поддержали 68 депутатов, трое не голосовали (всего в облсовет избраны 84 депутата).

Согласно решению, мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора в любых формах на территории Ивано-Франковской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Проект решения представил депутат Игорь Дебенко, который отметил, что оно носит рекомендательный характер. По его словам, под понятием "русскоязычный продукт агрессора" следует понимать песни, фильмы, музыку, которые производятся, продуцируются российскими гражданами или фирмами.

В решении отмечается, что мораторий вводится во избежание эскалации напряженности в обществе и для недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации.

Также облсовет рекомендовал органам местного самоуправления принять аналогичное решение. Ранее мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели во Львовской и Житомирской областях.

Между тем, законопроект о языке ничего не регулирует, а только ограничивает право использования иных языков, кроме украинского. По материалам ГолосUA.