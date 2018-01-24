В МИД призвали Euronews исправить сюжет про Крым в соответствии с законом

В МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме, в котором журналисты не упомянули о незаконной аннексии полуострова. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews исправить метериал соответствии с законом", - написала Беца.

Euronews выпустил сюжет о военном обучении для детей из Крыма. В сюжете, который глава МИД Литвы назвал "промыванием мозгов", не упоминается о незаконной аннексии полуострова.