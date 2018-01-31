В некоторых городах Украины услугами 4G смогут воспользоваться уже весной 2018 года. Об этом сообщает профильное издание Аin.ua "Операторы пока только провели аукцион, фактически же все бюрократические процедуры могут занять до месяца: оплата по счетам, передача лицензий и т.д. Только после этого начнется развертывание 4G", - говорится в сообщении издания. Так, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Олег Проживальский отметил, что воспользоваться 4G жители Киева смогут уже в конце марта - начале апреле (но точечно, поскольку будет использован диапазон 2,6 ГГц, разыгранный сегодня). Указано, что массовое полноценное развертывание сетей оператор планирует с июля, после получения второй лицензии на диапазон 1,8 ГГц, который и предназначен для широкого покрытия. Кроме того, президент "Киевстар" Петр Чернышев заявил, что компания постарается запустить 4G в крупных городах уже в марте. "Мы надеемся, что понадобится еще максимум два месяца, чтобы у пользователей появилась эта услуга. Сейчас прошел только первый аукцион, но даже он позволяет запустить 4G в крупных городах, в частности в Киеве. Оборудование у нас уже готово… Бумажная работа займет по нашим оценкам порядка двух месяцев, соответственно, где-то во второй половине марта у людей в крупных городах начнет появляться значок 4G на телефонах(если говорить о наших сетях)", - заявил Чернышев. Отмечается, что 4G будет запускаться в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр. Напомним, в ходе торгов "с голоса" за получение лицензии 4G оператор Lifecell забрал самый крупный лот, предложив за лот на 20 МГц более высокую цену, чем "Vodafone Украина". Отметим, что за продажу лицензии 4G Украина получит почти 2,5 млрд гривен.

