В России заблокировали IP-адреса Facebook, Twitter и "Яндекса"

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

Об этом сообщил Telegram-канал RKNShowtime, который в автоматическом режиме обновляет информацию о перечне заблокированных сайтов.

Отмечается, что под блокировку попал 1 из 4 основных IP-адресов "ВКонтакте".

На сайте Роскомнадзора сообщается, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокирования стал запрос Генпрокуратуры.

Также заблокированы 1 IP-адрес "Одноклассников", 5 - "Яндекса", 3 - Twitter, 5 - Facebook. Кроме этого, в реестр внесли IP-адреса Amazon (14), Microsoft (29), Google (33).

Напомнм, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. В тот же день Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram.

25 апреля в РФ заблокировали сайт международного антикоррупционного движения Transparency International.