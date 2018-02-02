В составе ВСУ могут быть созданы кибервойска - Турчинов

Рассматривается вопрос о создании кибервойска в составах Вооруженных сил Украины, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В Национальном центре кибербезопасности одним из вопросов был вопрос, который не так давно рассматривался – это запрос, по которому докладывал Генеральный штаб, – создание кибервойск в составе ВСУ", - сообщил А.Турчинов журналистам в ходе презентации Центра реагирования на киберугрозы в пятницу в Киеве.

Он отметил, что это серьезный вопрос, и в этом направлении работает и Служба внешней разведки, и военная разведка.