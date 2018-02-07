В SpaceX назвали причину крушения центрального ускорителя Falcon Heavy

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, вероятнее всего, разбился, потому что в нем закончилось топливо. Об этом Маск сказал в разговоре с журналистами, сообщает издание Engadget. В компании пояснили, что при посадке сработал один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в Атлантический океан со скоростью 482 км/ч. Напомним, центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, запущенной 6 февраля компанией SpaceX, разбился при посадке. Ракета Falcon Heavy вылетела из космического центра Кеннеди NASA с мыса Канаверал, штат Флорида. Примерно через две с половиной минуты после подъема два внешних ускорителя ракеты откололись и вернулись на Землю.Они приземлились на посадочных площадках SpaceX на мысе под названием Landing Zone 1 и Landing Zone 2. Сообщается, что примерно через три минуты после подъема центральное ядро ​​отделилось от верхней ступени - верхней части ракеты, на которой находилась полезная нагрузка Falcon Heavy, родстер Tesla Road Илона Маска. Между тем, верхний этап, кажется, делает все отлично

