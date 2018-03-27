В США начали расследование против Facebook

Федеральная торговая комиссия США начинает расследование против компании Facebook после того, как появилась информация об утечке личных данных пользователей социальной сети. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Комиссия собирается проверить, каким образом руководство соцсети организует защиту приватной информации пользователей.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook допустило несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами. Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов. Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.

Его состояние уменьшилось на $6,06 млрд в результате падения курса акций компании на фоне этого скандала.

23 марта стало известно, что основателя соцсети Марка Цукерберга вызвали на дачу показаний по делу об утечке.