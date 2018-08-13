В Украине предлагают юридически закрепить минимальную скорость интернета

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает юридически закрепить ограничения минимальной скорости интернета в 30 мБит/сек, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные средства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр экономразвития и торговли Степан Кубив.

"Изменяем законодательство, а точнее, целый ряд нормативных актов, чтобы: провести мониторинг состояния развития широкополосного доступа к интернет в Украине; юридически закрепить, что скорость интернета не должна быть меньше 30 мегабит/сек. при условии привлечения государственных средств для строительства инфраструктуры", - написал он в понедельник.

Помимо этого, по его словам, МЭРТ намерен стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие широкополосного интернета, в частности, для образовательных, здравоохранительных учреждений, социальной инфраструктуры.