В Украине реформировано лишь 15% государственных печатных СМИ

В Украине по состоянию на 17 мая 2018 года реформировано 13 из 86 государственных печатных СМИ, что составляет 15% общего количества таких изданий, сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

"Одним из первых приняло решение о выходе из состава учредителей нескольких ведомственных газет и журналов Министерство здравоохранения. Сейчас четыре из них получили новые свидетельства о госрегистрации и продолжают выходить как независимые издания", - говорится в сообщении.

Процесс разгосударствления также прошли газета "Закон и обязанность" (бывший учредитель - Государственная пенитенциарная служба Украины), издание Пенсионного фонда Украины, журнал "Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета", журнал "Землеустроительный вестник", из состава учредителей которого вышла Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также журнал "Минеральные ресурсы Украины", который был основан госпредприятием из сферы управления Государственной службы геологии и недр.

В стадии реформирования находятся издания, соучредителями которых являются Министерство юстиции, Министерство экономики, Министерство молодежи и спорта, Государственная служба по труду, Госфининспекция, Госводагентство – все они приняли решение о выходе из состава учредителей печатных СМИ.

Кроме того, по решению Национального агентства по вопросам государственной службы ликвидирован журнал "Вестник государственной службы Украины", Государственная строительно-архитектурная служба прекратила выпуск бюллетеня "Вестник Госархстройинспекции".

В то же время не принято решение о реформировании пяти изданий - журналов "Украинская культура", "Театрально-концертный Киев", "Музыка", а также газет "Культура и жизнь", "Крымская светлица", соучредителем которых является Министерство культуры Украины.

В Госкомтелерадио подчеркнули, что в случае если центральные органы исполнительной власти являются учредителями (соучредителями) нескольких печатных СМИ, в официальное печатное издание может быть преобразовано только одно из таких СМИ. При этом в официальных СМИ будут публиковаться только нормативно-правовые акты, решения этих органов и информация, обязательность опубликования которой предусмотрена законодательством. При подготовке таких изданий не может использоваться творческая работа журналистов.

Как сообщалось, в декабре 2015 года Верховная Рада приняла закон Украины, предусматривающий постепенное разгосударствление государственных и коммунальных печатных СМИ, согласно которому реформирование осуществляется в два этапа: первый - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона и второй - в течение следующих двух лет.

На первом этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций согласно перечню, утверждаемому Кабинетом министров Украины. На втором этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций, не реформированных на первом этапе. В законе определено, что трудовой коллектив редакции имеет приоритетное право на определение способа реформирования.