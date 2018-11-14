В Украине запустили YouTube Music и YouTube Premium

Представители "Google Украина" объявили о локальном запуске двух платных сервисов.

Это YouTube Music - новый аудиостриминг на базе YouTube, и YouTube Premium, дающий расширенный доступ к видеохостингу, передает AIN.UA. YouTube Music

YouTube Music доступен в мобильном приложении (Android, iOS) и по адресу music.youtube.com в двух версиях - платной и бесплатной. Подписка YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме, отключает рекламу. Бесплатный вариант лучше всего подходит для использования в веб-версии.

Рекомендации сервиса строятся на базе текущих предпочтений пользователя в YouTube, местоположения и времени дня. Они обновляются ежеминутно.

Преимущественно, медиатека YouTube Music заполнена контентом от правообладателей, но если к пользовательским роликам не предъявили претензий за нарушение копирайта, они тоже могут попасть в приложение.

YouTube Premium - это расширенный доступ к YouTube, который также включает в себя все возможности YouTube Music. Сервис создан на базе YouTube Red. Помимо перечисленных выше функций, Premium дает следующие преимущества:

- отключает всю рекламу в YouTube и в YouTube Music;

- открывает фоновое прослушивание в основном YouTube-клиенте;

- активирует доступ к офлайн-загрузкам;

- открывает просмотр YouTube Originals - оригинальных шоу на английском (не переведены, доступен перевод субтитров).

YouTube Music можно пользоваться бесплатно, с показом рекламы.

Платная подписка на YouTube Music, которая называется YouTube Music Premium, обойдется в 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и в 119 грн/мес за семейный тариф. Это цены при оплате через Android-версию. При покупке через App Store, сервис будет дороже. Первые три месяца пользования можно активировать бесплатно.

Подписка на YouTube Premium будет стоить 99 грн/мес за индивидуальный тариф и 149 грн/мес за семейный доступ. Доступен бесплатный трехмесячный триал. По материалам УНИАН