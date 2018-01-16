В Украину запретили ввозить 25 изданных в РФ книг, в том числе "Матильду" Соколова, две книги Акунина и ряд учебников

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал выдать разрешение на ввоз в Украину 25 изданных в РФ в 2015-2017 годах книг на основании негативного вывода экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции.

В утвержденном 10 января сего года перечне запрещенной к реализации в Украине оказались изданные в РФ "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина – Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие, включая несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.

9 из запрещенных к распространению книг изданы издательством "АСТ", 7 - издательством "Э", 5 - издательством "Захаров", 2 - издательской группой "Азбука-Аттикус", по 1 –издательствами "Хит-книга" и "ТД Алгоритм".