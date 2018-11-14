В Україні значно подорожчають послуги платних телесервісів

"Абонентська плата може зрости на 15-40% в залежності від регіональних особливостей, набору телевізійних каналів, різних економічних показників діяльності провайдерів", - заявили в Асоціації правовласників і постачальників контенту.

У повідомленні наголошується, що згідно з даними Державної служби статистики за I півріччя 2018 року, середній обсяг реалізованих послуг на одного абонента кабельного телебачення, в тому числі цифрового, в Україні вже становить близько 72 грн.

Однак тарифи продовжують зростати через істотне підвищення плати за використання прав на інтелектуальну власність виробниками українського контенту, необхідність збільшення заробітної плати працівникам, плати за електроенергію тощо.

Мінімальні тарифи за доступ до пакетів тільки з українськими телеканалами можуть становити приблизно 56-70 грн, залежно від благополуччя регіону.

"Але, швидше за все, тарифи можуть бути і вищими, оскільки провайдерам доводиться також витрачати значні кошти на закупівлю прав на ретрансляцію розважальних іноземних телеканалів для того, щоб зацікавити абонента і створити додаткову цінність телевізійної послуги в порівнянні з безкоштовною ефірної цифрою", - говорять в асоціації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив зберегти аналогове телемовлення на територіях біля кордону з Росією, а також на деяких телеканалах до 2019 року.

Як відомо, 31 серпня майже на всій території України припинилося аналогове телевізійне мовлення.