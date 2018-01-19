Vodafone сообщил о восстановлении связи в ОРЛО

Компания Vodafone-Украина сообщила о завершении ремонтных работ и восстановлении связи на оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме. В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - говорится в сообщении.

Боевики ЛНР в своем Telegram-канале также подтвердили, что оператор восстановил связь.

Сепаратисты утверждают, что "гарантии безопасности, предоставленные ранее "народной милицией" ЛНР и вооруженными силами Украины, в ходе работ соблюдались в полном объеме, что так же зафиксировано зеркальными патрулями СММ ОБСЕ".

Напомним, 11 января сообщалось, что в ОРДЛО отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. Позднее 17 января директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone сообщил, что на оккупированных территориях начнутся ремонтные работы.