"Vodafone-Украина" не сможет восстановить связь в "ЛНР", если кабель оборван на неподконтрольной территории

Оператор мобильной связи компания "Vodafone-Украина" не сможет восстановить отключившуюся вследствие обрыва кабеля связь на территории так называемой "ЛНР" в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории, сообщили в пресс-службе компании.

Комментируя сообщение об отключении мобильной связи оператора на территории "ЛНР", в пресс-службе отметили, что в настоящее время компания располагают лишь информацией о повреждении волоконно-оптической линии связи в зоне АТО.

"Подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения - на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет", - подчеркнули в "Vodafone-Украина".

По данным оператора, в настоящее время в общей сложности более трети оборудования "Vodafone-Украина" на не подконтрольной Украине территории находится в нерабочем состоянии.

Ранее в т. н. "министерстве связи и массовых коммуникаций" "ЛНР" сообщили, что около 14:10 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории "ЛНР" в связи обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка соседней т. н. "ДНР".