"Vodafone-Украина" решила привлечь EUR90 млн под 4G

Наблюдательный совет ПрАО "ВФ Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone-Украина") 10 января принял решение о завершении сделки по привлечению EUR90 млн займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE), сообщили в пресс-службе оператора.

"Стоимость сделки EUR90 млн (2,973 млрд грн). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к стоимости активов ПрАО "ВФ Украина" - 19,18%", - отмечается в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Стоимость активов ПрАО "ВФ Украина" по данным годовой финансовой отчетности за 2016 год составляет 15 494,242 тыс. грн.

Как сообщалось, НКРСИ назначила проведение тендера на лицензии для 4G в диапазоне 2600 МГц на 23 января 2018г.

Украина назначила на 26 февраля тендер на связь 4G в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.

НКРСИ предлагает быстрее подавать заявки на тендер по 4G для минимизации расходов