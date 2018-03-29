Компания Vodafone Ukraine обещает запустить технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила СЕО компании Ольга Устнинова на пресс-конференции в четверг, 29 марта.

"До конца дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже в понедельник", - отметила она.

Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах.

По данным Vodafon, более 43% смартфонов в ее сети готовы к 4G, а всего в сети оператора более 50% абонентов пользуются смартфонами.

Другие операторы, в частности lifecell и Киевстар также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску 4G.